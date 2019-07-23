Почему расстались Марианна и Олег Стриженовы 

Марианна Стриженова была успешной советской актрисой, но жизнь ей складывалась нелегко. На съёмках фильма «Овод» (1955) она познакомилась с молодым артистом Олегом Стриженовым, Олег и Марианна играли влюблённую пару, и роман перетёк в жизнь: после выхода фильма они поженились. Кстати, для Марианны это был второй брак. Ещё в 18 лет она вышла замуж. Её супруг, военный, погиб во время войны, и девушка очень тяжело переживала потерю и смогла выйти из депрессии лишь благодаря кино. Почему Марианна и Олег расстались? Что стало с их дочерью и внучкой?
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Актеры , Видео , Овод , Олег Стриженов
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