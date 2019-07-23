Почему звезда восьмидесятых так мало снимается 

Фильмы «Городской романс» (1970) и «Романс о влюблённых» (1974) сделали из актёра Евгения Киндинова любимца советских женщин. Образ романтичного героя надолго приклеился к артисту, хотя в его фильмографии были и совсем другие персонажи. Но колоссальная любовь зрительниц не разрушила брак Евгения. Ещё в студенчестве он женился на однокурснице Галине, их брак существует и по сей день. Кем стала дочь Киндиновых и почему Евгений сейчас снимается мало?
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