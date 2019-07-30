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Как сын военного Тактаров стал актером в Голливуде 

Рамблер 7 часов назад
Родившийся в 1967 году в закрытом советском городе Арзамас-16 в семье бывшего военного Олег Тактаров — один из удивительных людей, полностью воспользовавшихся теми возможностями, которые предоставила советским людям "перестройка" и снятие "железного занавеса".
Мальчиком Тактаров зачитывался приключенческими книгами и мечтал стать актером. По совету отца стал заниматься в секции самбо. Отслужив в армии, вернулся домой и стал выступать на различных соревнованиях по самбо. К этому моменту стало ясно, что юноша имеет большой потенциал в качестве спортсмена. Тренер прочил ему (и оказался впоследствии прав) титул чемпиона мира.
К моменту развала СССР Тактаров работал инструктором по боевым искусствам в структуре КГБ СССР и был мастером спорта СССР по самбо.
После 1990-го года громное количество бывших советских профессиональных спортсменов попало в криминал. Тактаров же продолжал выступать на официальных соревнованиях и в 1993 году, победив победил в турнире «Белый дракон» по по смешанным единоборствам среди любителей, попал в поле зрения американских спортивных скаутов и получил ряд контактов.
Заработав денег, в 1994 году Тактаров "просто уехал", по собственным воспоминаниям, в США. Явился в Лос-Анжелесе к спортивным воротила и предложил себя для участия в выступлениях. При этом он не знал английского языка, а его тип визы не давал ему права на работу. Однако документы были переоформлены на волне тогдашней "дружбы народов", и уже 7 апреля 1995 года он дебютировал в чемпионате UFC-5 под псевдонимом "Русский медведь".
Победив в нескольких боях и став чемпионом UFC-6, Тактаров вошел в десятку самых популярных бойцов в истории UFC у американских болельщиков.
Параллельно развивалась и актерская карьера: Тактаров учился в престижной театральной академии в Голливуде и время от времени получал роли. Мировую известность ему принесла роль в фильме "Хищники", где он снимался вместе с Эдрианом Броуди. Также он снимался в телесериалах «Шпионка» (2003, США), «Охота на изюбря» (2005, Россия), «Морская полиция: Спецотдел» (2008, США) и ряде голливудских лент. В 2017 году Тактаров написал в Фейсбуке, что отказался играть роль русского карателя, убивающего украинцев, в очередной американской ленте из-за низкого морального качества сценария. "Лучше голодать", — сообщил он.
В 2011 году Тактаров вернулся в Россию. Сегодня он снимается в российских и совместных лентах, продюсирует кинофильмы, сериалы и спортивные соревнования, озвучивает компьютерные игры и занимается общественной деятельностью в своем родном городе Сарове. Живет между Россией и США. У актера двое детей — от первого и третьего брака.
Комментарии5
Актеры , Видео , Шпионки , Шпионка , Хищники , Хищник , Эдриан Броуди , Олег Тактаров , КГБ СССР
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