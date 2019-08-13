Что стало с самой известной Лолитой

Популярность к американской актрисе Доминик Суэйн пришла в 17 лет. Несмотря на то, что после этого девушка сыграла в большом количестве фильмов, наиболее известной ее ролью стала 12-летняя Лолита в американской экранизации Владимира Набокова

Кинокарьера Суэйн началась с того, что в 1993 году 12-летняя девочка выступила дублером актрисы Куинн Калкин , сестры знаменитого Маколея Калкина, в нескольких сценах фильма "Добрый сынок".

Через два года 15-летняя Доминик прошла сложный кастинг, в котором участвовало больше двух тысяч девушек, в фильм "Лолита" режиссера Эдриана Лайна

Кадр из фильма "Лолита"

В картине было большое количество откровенных сцен, в том числе и с главной героиней. Несмотря на то, что Доминик старше Лолиты на два года, во время съемок она была несовершеннолетней, и поэтому ее родители всегда были рядом, чтобы контролировать процесс.

Кадр из фильма "Лолита"

В сценах интимной близости между Гумбертом и Лолитой несовершеннолетнюю актрису заменяли дублершей, а во время съемки более невинных эпизодов между телами главных героев помещалась незаметная подушка.

Непонятно, по каким причинам после съемок картина пылилась на полках, и вышла на экраны только в 1997 году, когда Суэйн исполнилось 17 лет. К моменту выхода на экраны "Лолиты" Доминик успела сыграть роль дочери главного героя в известном боевике "Без лица" Джоном Траволтой и Николасом Кейджем.

Кадр из фильма "Без лица"

Когда в 1997 году обе картины увидели зрители, Суэйн настигла популярность. Актриса смогла выбирать сценарии, которые ей предлагались в большом количестве. Так, Доминик сыграла в эротической мелодраме "Фанатка", черной комедии "Летние забавы", фильмах "Колледж", "Тыква", "Все девственницы ломаются", однако ни одна из этих картин не произвела должного впечатления ни на зрителей, ни на критиков. Последней заметной работой Суэйн стала эпизодическая роль в криминальной драме "Альфа Дог" 2006 года. Она сыграла девушку главного героя в исполнении популярного американского исполнителя Джастина Тимберлейка

Кадр из фильма "Альфа Дог"

В начале 00-х Доминик выступала как зоозащитница в организации PETA и участвовала в социальной рекламе "Я скорее буду ходить голой, чем надену мех".

Про личную жизнь актрисы мало что известно, поскольку она почти не ведет социальные сети и сторониться папарацци. На странице Суэйн в Facebook — в основном фотографии ее любимых собак.

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