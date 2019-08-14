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Как живет Ада Роговцева, потерявшая мужа и сына 

Рамблер 12 часов назад
Героиня видео — советская и украинская актриса Ада Роговцева, которой всесоюзную популярность принесла эпохальная картина «Вечный зов» (1973-1983). Ада Николаевна начала сниматься в 1956 году, когда ей было 19, а через три года начала играть в театре. Сегодня актрисе уже за 80, но она по-прежнему активна. Роговцева пережила две огромных потери, справиться с которыми ей помогла семья. Что пришлось пережить артистке, узнайте из ролика.
Актеры , Видео , Ада Роговцева
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