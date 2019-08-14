Героиня видео — советская и украинская актриса Ада Роговцева, которой всесоюзную популярность принесла эпохальная картина «Вечный зов» (1973-1983). Ада Николаевна начала сниматься в 1956 году, когда ей было 19, а через три года начала играть в театре. Сегодня актрисе уже за 80, но она по-прежнему активна. Роговцева пережила две огромных потери, справиться с которыми ей помогла семья. Что пришлось пережить артистке, узнайте из ролика.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Анна
Боевик, Триллер
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Видок: Охотник на призраков
Исторический, Приключение, Криминальный
BTS: Открой свою душу. Фильм
Документальный, Музыкальный
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Офелия
Мелодрама
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Соблазн
Триллер, Драма
Как живет Ада Роговцева, потерявшая мужа и сына
Актеры , Видео , Ада Роговцева
Читайте также