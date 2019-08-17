Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Добро пожаловать в Рим
Комедия
Купить билет

Как сложилась карьера Леньки из фильма «Любовь и голуби» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма ""Любовь и голуби"
Актер Игорь Лях начал карьеру в кино с роли Леньки Кузякина в советской комедии талантливого режиссера Владимира Меньшова и сразу стал известным.
Предполагалось, что эта роль достанется актеру Александру Озерову, но тот поначалу отказался от участия в проекте из-за плотного расписания. Тогда Меньшов, который уже находился в Карелии, где планировалось снимать картину, решил вызвать Ляха. Каково же было удивление молодого актера, который обнаружил в Карелии и Озерова тоже!.. Однако в этот раз режиссер остановил свой выбор на Игоре Ляхе.
После картины «Любовь и голуби» Лях появился ещё в нескольких проектах, самым ярким из которых стал телевизионный фильм «Жил-был Шишлов». С распадом Советского Союза Игорь Владимирович, как и многие замечательные актёры, оказался не востребован. Он ушёл из кино в театр, но скромного гонорара не хватало, и Ляху приходилось браться за подработки, с искусством не связанные.
Игорь Владимирович не любил внимание прессы и почти не давал интервью, так что о его личной жизни абсолютно ничего неизвестно. В новом тысячелетии Лях преподавал актёрское мастерство в Щепкинском училище. С 2007 года он вернулся на большие экраны, сыграв в комедиях «Тариф "Новогодний"» и «Ёлки 3», а также некоторых других проектах.
8 июня 2018 года Игорь Лях ушёл из жизни в возрасте 55 лет. О кончине актёра сообщила его бывшая одногруппница Лариса Браватская, которая не стала называть причину смерти.
Комментарии
Актеры , Тариф "Новогодний" , Любовь и голуби , Ёлки 3 , Александр Озеров , Игорь Лях , Владимир Меньшов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 цитат на все случаи жизни из «Покровских ворот»1
Названы сроки начала съемок «Мастера и Маргариты»5
Сценарист «Чернобыля» сочувствует русским авторам1
На экраны выйдет шоу про непрофессиональных водителей
8 добрых фильмов, способных растопить сердце
Видео
02:19
Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019)
Фильмы
05:04
10 страшных короткометражек на YouTube за 5 минут
Фильмы
10:08
Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри»
Фильмы
03:41
Как выглядели популярные телеведущие в молодости
ТВ
26:28
Самый скандальный фильм Владислава Дворжецкого
Актеры
02:58
Как сложилась жизнь звезды «Небесного тихохода»
Актеры
02:08
Наши актеры, которые уехали за границу и пожалели
Актеры
05:51
Что стало с актерами из телефильма «Вечный зов»
Актеры
03:11
Почему Пьер Ришар лишился легендарной прически
Актеры
07:50
Смог ли сесть самолет из «Крутого пике»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение