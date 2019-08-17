Как сложилась карьера Леньки из фильма «Любовь и голуби»

Актер Игорь Лях начал карьеру в кино с роли Леньки Кузякина в советской комедии талантливого режиссера Владимира Меньшова и сразу стал известным.

Предполагалось, что эта роль достанется актеру Александру Озерову , но тот поначалу отказался от участия в проекте из-за плотного расписания. Тогда Меньшов, который уже находился в Карелии, где планировалось снимать картину, решил вызвать Ляха. Каково же было удивление молодого актера, который обнаружил в Карелии и Озерова тоже!.. Однако в этот раз режиссер остановил свой выбор на Игоре Ляхе.

После картины «Любовь и голуби» Лях появился ещё в нескольких проектах, самым ярким из которых стал телевизионный фильм «Жил-был Шишлов». С распадом Советского Союза Игорь Владимирович, как и многие замечательные актёры, оказался не востребован. Он ушёл из кино в театр, но скромного гонорара не хватало, и Ляху приходилось браться за подработки, с искусством не связанные.

Игорь Владимирович не любил внимание прессы и почти не давал интервью, так что о его личной жизни абсолютно ничего неизвестно. В новом тысячелетии Лях преподавал актёрское мастерство в Щепкинском училище. С 2007 года он вернулся на большие экраны, сыграв в комедиях «Тариф "Новогодний"» «Ёлки 3» , а также некоторых других проектах.

8 июня 2018 года Игорь Лях ушёл из жизни в возрасте 55 лет. О кончине актёра сообщила его бывшая одногруппница Лариса Браватская, которая не стала называть причину смерти.