Что стало с актерами из телефильма «Вечный зов» 

Видео рассказывает, что стало с актёрами, снявшимися в одном из самых длинных советских телефильмов, саге «Вечный зов». Съёмки картины шли 10 лет, с 1973 по 1983 годы, а сюжет охватил события с начала двадцатого века до семидесятых годов. В картине снялись и молодые артисты, и признанные корифеи отечественного кино. Создателям удалось так достоверно воспроизвести жизнь людей в сибирском селе, что многие зрители считали персонажей чуть ли не родными. Как сложились жизни артистов из «Вечного зова»?
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