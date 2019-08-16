Наши актеры, которые уехали за границу и пожалели

Видео рассказывает об отечественных актёрах, которые по разным причинам переехали в другие страны. Лишь единицам удалось преуспеть за границей, другие же пожалели о таком решении. Актриса Наталья Андрейченко была очень популярна в СССР, но в 1991 уехала в США, где жил её муж Максимилиан Шелл . Поклонники сочли отъезд Наталья огромной ошибкой, да и сама она со временем осознала, что на родине она была более успешной. Когда отношения с супругом исчерпали себя, Наталья вернулась обратно в Россию.