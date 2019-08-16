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Наши актеры, которые уехали за границу и пожалели 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает об отечественных актёрах, которые по разным причинам переехали в другие страны. Лишь единицам удалось преуспеть за границей, другие же пожалели о таком решении. Актриса Наталья Андрейченко была очень популярна в СССР, но в 1991 уехала в США, где жил её муж Максимилиан Шелл. Поклонники сочли отъезд Наталья огромной ошибкой, да и сама она со временем осознала, что на родине она была более успешной. Когда отношения с супругом исчерпали себя, Наталья вернулась обратно в Россию.
Актеры , Видео , Наталья Андрейченко , Максимилиан Шелл
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