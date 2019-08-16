Герой видео, актёр Владислав Дворжецкий, после первой же картины привлёк внимание публики. Это была драма «Бег» (1970) режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова, где Дворжецкий сыграл генерала Хлудова. А ещё через два года вышел фантастический фильм Андрея Тарковского «Солярис», окончательно сделавший Владислава кинозвездой. На тот момент ему было чуть за 30, и для уже не юного артиста это был настоящий прорыв. Смотрите видео и узнайте, какая картина стала самой скандальной в фильмографии Владислава Дворжецкого, сколько раз он ходил в ЗАГС и почему ему приходилось принимать роды.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Анна
Боевик, Триллер
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 100. Большой МУЛЬТпраздник!
Мультфильм
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Самый скандальный фильм Владислава Дворжецкого
Актеры , Видео , Солярис , Владислав Дворжецкий , Андрей Тарковский , Александр Алов , Владимир Наумов
Читайте также