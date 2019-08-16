Культовые роли, озвученные другими актерами 

Кино — искусство иллюзий, где один образ может создаваться сразу тремя артистами. Например, если за актера говорит другой артист, а поет вообще третий. Часто это касается и знаменитых ролей.
Лариса («Жестокий романс»)
Бесприданницу сыграла Лариса Гузеева, но зрители слышат голос Анны Каменковой, а поет за героиню Валентина Пономарева. Гузеева на момент съемом была начинающей актрисой, а Каменкова была известна не только своими ролями, но и профессиональной озвучкой. К тому же ее голос очень подходил к нежной беззащитной героине.
Надя («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
Тот же трюк Эльдар Рязанов повторил в своем новогоднем телехите. Барбару Брыльску озвучила Валентина Талызина, а спела за нее Алла Пугачева. Иностранный акцент для учительницы литературы был лишним.
Печорин («Герой нашего времени»)
Владимир Ивашов сыграл Печорина в фильме Ростоцкого и должен был озвучить героя сам. Однако на съемках серьезно простудился, так как ему пришлось несколько раз падать в холодную воду во время дублей. В итоге актер временно почти потерял голос, и режиссер пригласил для озвучки Вячеслава Тихонова.
Констанция, Арамис, Ришелье и даже аббатиса
В кинохите Юнгвальд-Хилькевича многие артисты говорят не своими голосами. Например, Ирину Алферову, которая сыграла Констанцию, озвучила Анастасия Вертинская. Арамис в исполнении Старыгина говорит голосом Игоря Ясуловича, так как у актера был небольшой дефект речи. По этой же причине пришлось озвучить Александра Трофимова, сыгравшего кардинала Ришелье. Свой голос одолжил Михаил Козаков. Лия Ахеджакова озвучила аббатису Бетюнского монастыря, где скрывалась Констанция.
Белов и Анастасия («Гардемарины, вперед!»)
Героя, сыгранного Сергеем Жигуновым, озвучил Олег Меньшиков в первом фильме и Александр Домогаров во втором. В первом случае Жигунов получил травму шпагой и не мог принять участие в озвучке, а во втором отказался принципиально. Анастасия в исполнении Татьяны Лютаевой говорит голосом Анны Каменковой.
Робин Гуд («Стрелы Робин Гуда»)
Благородного разбойника сыграл Борис хмельницкий, но в кадре мы слышим голос Александра Белявского. Среди причин называли как отказ самого актера после того, как запланированные песни Высоцкого не попали в картину, так и заикание артиста.
Остап Бендер («Двенадцать стульев»)
Арчила Гомиашвили, сыгравшего великого комбинатора в фильме Гайдая, озвучил Юрий Саранцев из-за грузинского акцента актера.
Калиостро (« Формула любви»)
По этой же причине в фильме Захарова Калиостро Нодара Мгалоблишвили говорит голосом Армена Джигарханяна.
Ассоль («Алые паруса»)
Героиню Грина, сыгранную Анастасией Вертинской, Птушко поручил озвучить Нине Гуляевой. У дебютантки не хватило опыта, чтобы озвучить роль самостоятельно.
Анна Сергеевна («Бриллиантовая рука»)
Не все знают, что роковая блондинка в знаменитом фильме произносит только одну фразу своим голосом — да, ту самую «Не виноватая я, он сам пришел!». Остальные реплики говорит Зоя Толбузина.