Культовые роли, озвученные другими актерами

Кино — искусство иллюзий, где один образ может создаваться сразу тремя артистами. Например, если за актера говорит другой артист, а поет вообще третий. Часто это касается и знаменитых ролей.

Лариса («Жестокий романс»)

Бесприданницу сыграла Лариса Гузеева, но зрители слышат голос Анны Каменковой , а поет за героиню Валентина Пономарева . Гузеева на момент съемом была начинающей актрисой, а Каменкова была известна не только своими ролями, но и профессиональной озвучкой. К тому же ее голос очень подходил к нежной беззащитной героине.

Надя («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Печорин («Герой нашего времени»)

Владимир Ивашов сыграл Печорина в фильме Ростоцкого и должен был озвучить героя сам. Однако на съемках серьезно простудился, так как ему пришлось несколько раз падать в холодную воду во время дублей. В итоге актер временно почти потерял голос, и режиссер пригласил для озвучки Вячеслава Тихонова

Констанция, Арамис, Ришелье и даже аббатиса

Белов и Анастасия («Гардемарины, вперед!»)

Героя, сыгранного Сергеем Жигуновым , озвучил Олег Меньшиков в первом фильме и Александр Домогаров во втором. В первом случае Жигунов получил травму шпагой и не мог принять участие в озвучке, а во втором отказался принципиально. Анастасия в исполнении Татьяны Лютаевой говорит голосом Анны Каменковой.

Робин Гуд («Стрелы Робин Гуда»)

Благородного разбойника сыграл Борис хмельницкий, но в кадре мы слышим голос Александра Белявского . Среди причин называли как отказ самого актера после того, как запланированные песни Высоцкого не попали в картину, так и заикание артиста.

Остап Бендер («Двенадцать стульев»)

Калиостро (« Формула любви»)

Ассоль («Алые паруса»)

Героиню Грина, сыгранную Анастасией Вертинской, Птушко поручил озвучить Нине Гуляевой . У дебютантки не хватило опыта, чтобы озвучить роль самостоятельно.

Анна Сергеевна («Бриллиантовая рука»)