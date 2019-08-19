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Кто раскроет тайну Элины Быстрицкой 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте о последних днях актрисы Элины Быстрицкой. Быстрицкая ушла из жизни в апреле 2019 года и перед смертью совершено закрылась от коллег и друзей. В шестидесятые и семидесятые годы актриса была настоящей примой советского кино, одна лишь роль Аксиньи в эпопее «Тихий дон» (1958) навсегда вписала имя Быстрицкой в истории кинематографа. В Малом театре, где артистка играла с 1959 года, её уважали и ценили, сама же Элина Авраамовна выходила на сцену буквально до последнего времени. Какую тайну всю жизнь хранила Элина Быстрицкая и кто готов её раскрыть?
Актеры , Видео , Тихий Дон , Элина Быстрицкая
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