Почему ушла в тень звезда фильма «Два капитана» 

Героиня ролика, актриса Елена Прудникова, прославилась в семидесятые годы, когда на экраны вышли фильмы «Вариант „Омега“» (1975) и «Два капитана» (1976). В восьмидесятые и девяностые Елена снималась мало, сосредоточившись на работе в театре и семье, но в двухтысячные вернулась, начав работать в сериалах. Ролик рассказывает, как развивалась карьера актрисы и что происходило в её личной жизни.
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