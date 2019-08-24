Как сложилась жизнь Иванушки из «Марьи-искусницы»

Актер Виктор Перевалов до тридцати лет играл 17-летних юношей, а в возрасте был вынужден сменить массу профессий.

Маленький Витя начал карьеру в кино в восемь лет, снявшись в короткометражном фильме "Тамбу-Ламбу" режиссера Владимира Бычкова . После этого талантливого мальчика регулярно звали в кино, и со временем он стал одним из самых популярных актеров-детей в 1960-е. Зрителям он, конечно, особенно запомнился по роли Иванушки в сказке "Марья-искусница" , а также как Гога в "Республике ШКИД". Последнюю большую роль 28-летний Перевалов сыграл в 1977 году в фильме "Трактир на Пятницкой", в котором он изобразил 17-летнего юношу. После этого Виктор был вынужден уйти из кино. Вот что по этому поводу говорил сам актер:

"Я мог бы продолжать работать в эпизодах, у меня была приличная актерская ставка, 20 рублей в день, а при советской власти это были нормальные деньги. <…> Но я начал с высокой планки и свалиться оттуда в актерскую массовку я не мог. Я занимался этим все 80-е годы, и мне просто стало стыдно. Пришлось бросить кино и начать все сначала".

За годы забвения он успел поработать грузчиком, водителем, кровельщиком. Перевалов работал по ночам в бригаде, выпрямляя в метро рельсы, собирал яблоки на продажу в Воронежской области.

"Пелагия и белый бульдог". В 2006 году, когда актеру было 57 лет, ему предоставился шанс вернуться в кино. Он сыграл главную роль деревенского философа в картине "Граффити" . В 2009 году Перевалов сыграл свою последнюю крупную роль, снявшись в экранизации детективного романа Бориса Акунина

Кадр из фильма "Граффити"