Как сложилась жизнь Иванушки из «Марьи-искусницы» 

Актер Виктор Перевалов до тридцати лет играл 17-летних юношей, а в возрасте был вынужден сменить массу профессий.
Маленький Витя начал карьеру в кино в восемь лет, снявшись в короткометражном фильме "Тамбу-Ламбу" режиссера Владимира Бычкова. После этого талантливого мальчика регулярно звали в кино, и со временем он стал одним из самых популярных актеров-детей в 1960-е. Зрителям он, конечно, особенно запомнился по роли Иванушки в сказке "Марья-искусница", а также как Гога в "Республике ШКИД". Последнюю большую роль 28-летний Перевалов сыграл в 1977 году в фильме "Трактир на Пятницкой", в котором он изобразил 17-летнего юношу. После этого Виктор был вынужден уйти из кино. Вот что по этому поводу говорил сам актер:
"Я мог бы продолжать работать в эпизодах, у меня была приличная актерская ставка, 20 рублей в день, а при советской власти это были нормальные деньги. <…> Но я начал с высокой планки и свалиться оттуда в актерскую массовку я не мог. Я занимался этим все 80-е годы, и мне просто стало стыдно. Пришлось бросить кино и начать все сначала".
За годы забвения он успел поработать грузчиком, водителем, кровельщиком. Перевалов работал по ночам в бригаде, выпрямляя в метро рельсы, собирал яблоки на продажу в Воронежской области.
В 2006 году, когда актеру было 57 лет, ему предоставился шанс вернуться в кино. Он сыграл главную роль деревенского философа в картине "Граффити". В 2009 году Перевалов сыграл свою последнюю крупную роль, снявшись в экранизации детективного романа Бориса Акунина "Пелагия и белый бульдог".
Кадр из фильма "Граффити"
В 2010 году Перевалов принял приглашение продюсера Алексея Пиманова сняться в сериале "Пусть не кончается любовь" и уехал из Петербурга в Москву. Однако артист вернулся со съемок на два дня раньше положенного срока и выглядел нездоровым. Думал отлежаться и вернуться на съемки, однако утром 4 июля 2010 года врачи забрали его на скорой в больницу, где он скончался в результате инфаркта.