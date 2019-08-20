С кем крутила романы звезда «Гардемаринов» 

Героиня видео, актриса Ольга Машная, начала сниматься ещё в 13 лет. Первый фильм с её участием назывался «Первые радости», он вышел в 1977 году. Через три года Ольга начала сниматься в картине «Никудышная», которую снимала режиссёр Динара Асанова. На съёмках она познакомилась с Валерием Приёмыховым, актёром и режиссёром, который написал к ленте сценарий и играл небольшую роль. Валерий был старше Ольги на 21 год, но это не помешало роману и свадьбе. Правда, брак продлился всего четыре года и завершился в 1987 году, но тогда же в жизни Машной началась новая полоса: её пригласила режиссёр Светлана Дружинина в телефильм «Гардемарины, вперёд!». Был ли у Ольги Машной роман с партнёром по фильму Дмитрием Харатьяном? Почему она рассталась со вторым мужем? Чем актриса занимается сегодня? Обо всём расскажет ролик.
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