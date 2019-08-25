Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Бык
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Советские актеры, покорявшие женщин своей внешностью 

Рамблер 11 часов назад
Советский кинематограф был полон выдающихся талантов и красивых лиц. Так и среди актеров-мужчин были те, по которым сходили с ума женщины по всей стране. Они писали им письма и искали с ними встречи, коллекционировали вырезки из журналов и называли сыновей именами своих любимцев.
Так например, самый сказочный герой советского кино Сергей Столяров после выхода фильма "Цирк" стал идеалом молодого человека в СССР. Его широкие плечи и выдающиеся скулы пленили женщин по всему Союзу. Образ Столярова даже был взят за основу скульптуры рабочего в знаменитой композиции "Рабочий и колхозница".
Благородно крассивый Олег Видов покорил и советских, и западных женщин, а брутальный грузин Кахи Кавсадзе, чей отец был "врагом народа", на долгие годы запомнился как красавец-Абдулла из "Белого солнца пустыни".
Василий Лановой пленил зрительниц своими горящими глазами и хитрой улыбкой, и в 1971-м был назван лучшим актером года. А Александр Абдулов, будучи одним из самых обаятельных мужчин Союза, еще и женился на красавице-актрисе Ирине Алферовой. Их пара считалась красивейшим актерским дуэтом в СССР.
Комментарии
Актеры , Фото , Цирк , Сергей Столяров , Олег Видов , Василий Лановой , Ирина Алферова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мафия снимала «фильмы для взрослых»4
Как «Бледина» попала на российское ТВ в 1990-х7
Звезды «Игры престолов» представили «новый финал»
Как Филиппов выпивал перед съемками1
Почему Пугачева отказалась сыграть у Шахназарова2
Видео
01:00
Где сейчас тетя Ася из рекламы отбеливателя
Актеры
02:49
С каких фильмов начинали российские актрисы
Актеры
01:24
«Что с Домогаровым?»: актера не узнали на фото
Актеры Фильмы
01:00
Полуголая телеведущая повторила сцену из фильма
ТВ
05:49
Forbes назвал самых богатых актеров планеты
Актеры
00:28
Харламов «докопался» до Сталлоне и попал на ТВ
Актеры Фильмы
02:29
Нелепые любовные сцены в кино
Фильмы
03:55
Признание звезды «Интернов», разочаровавшее публику
Актеры
03:59
Как живет 91-летняя звезда «Разных судеб»
Актеры
26:18
За что Михаила Ножкина отлучили от сцены
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение