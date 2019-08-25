Советские актеры, покорявшие женщин своей внешностью

Советский кинематограф был полон выдающихся талантов и красивых лиц. Так и среди актеров-мужчин были те, по которым сходили с ума женщины по всей стране. Они писали им письма и искали с ними встречи, коллекционировали вырезки из журналов и называли сыновей именами своих любимцев.

Так например, самый сказочный герой советского кино Сергей Столяров после выхода фильма "Цирк" стал идеалом молодого человека в СССР. Его широкие плечи и выдающиеся скулы пленили женщин по всему Союзу. Образ Столярова даже был взят за основу скульптуры рабочего в знаменитой композиции "Рабочий и колхозница".

Благородно крассивый Олег Видов покорил и советских, и западных женщин, а брутальный грузин Кахи Кавсадзе, чей отец был "врагом народа", на долгие годы запомнился как красавец-Абдулла из "Белого солнца пустыни".