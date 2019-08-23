За что Михаила Ножкина отлучили от сцены

Видео рассказывает об актёре и барде Михаиле Ножкине. Михаил к моменту появления на экране уже был знаменит как исполнитель, но кинематограф в раз увеличил его известность. Соглашался на съёмки Ножкин нечасто, придирчиво отбирая роли. Именно поэтому в его фильмографии не так много работ, зато почти все фильмы — это шедевры отечественного кино. Почему общественности не понравился брак Михаила? Как он попал под обстрел пограничников, снимаясь в картине «Ошибка резидента»? За что артиста отлучили от сцены на 17 лет?