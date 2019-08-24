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С каких фильмов начинали известные российские актрисы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Сегодня эти девушки успешны, их карьера на самом пике. Интересно посмотреть, с чего все начиналось.

Екатерина Гусева

Актриса не планировала поступать в театральный, однако все изменила встреча с ассистенткой театрального режиссера Евгения Рубеновича Симонова, которая предложила попробовать свои силы в училище имени Б. В. Щукина. После получения диплома в 1997 году начинающая актриса сыграла главную роль студентки-практикантки Дины Сергеевой в первом фильме Николая Лебедева "Змеиный источник". Карьера Гусевой сложилась весьма успешно, у нее в фильмографии большое количество интересных картин. Кроме того, Екатерина отлично поет, поэтому ее часто приглашают участвовать в музыкальных передачах и даже мюзиклах.

Светлана Ходченкова

Свою первую роль Ходченкова исполнила в картине "Благословите женщину" талантливого режиссера Станислава Говорухина. Когда в 2003 году фильм вышел на экраны им восхищались и зрители, и критики, а Светлана получила номинацию на престижную кинопремию "Ника" за лучшую женскую роль. После этого Ходченкова закончила театральный институт имени Бориса Щукина и снялась в еще одном фильме Говорухина — "Не хлебом единым". Несмотря на то, что актриса стала востребованной не только в России, но и в Голливуде (она играла в таких фильмах, как "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный"), такого признания, как за свою первую роль, она больше не получала.

Паулина Андреева

Паулина родилась в Санкт-Петербурге в актерской семье, поэтому с детства увлекалась всем, что связано с искусством: играла в театральных постановках, занималась танцами. После школы решила учиться журналистике, но позже уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. После учебы была принята в труппу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. В кино Паулина дебютировала в 2007 году, сыграв в сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2". Сегодня Андреева тщательно выбирает роли и старается сниматься только в тех проектах, к которым у нее лежит душа. Возможно, поэтому зрители особенно любят ее героинь. С 2015 года Паулина встречается с известным режиссером Федором Бондарчуком.
Комментарии5
Актеры , Змеиный источник , Росомаха: Бессмертный , Станислав Говорухин , Светлана Ходченкова , Евгений Симонов , Николай Лебедев , Паулина Андреева , Екатерина Гусева , Федор Бондарчук , РИА Новости
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