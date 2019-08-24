С каких фильмов начинали известные российские актрисы

Сегодня эти девушки успешны, их карьера на самом пике. Интересно посмотреть, с чего все начиналось.

Екатерина Гусева

Актриса не планировала поступать в театральный, однако все изменила встреча с ассистенткой театрального режиссера Евгения Рубеновича Симонова , которая предложила попробовать свои силы в училище имени Б. В. Щукина. После получения диплома в 1997 году начинающая актриса сыграла главную роль студентки-практикантки Дины Сергеевой в первом фильме Николая Лебедева "Змеиный источник" . Карьера Гусевой сложилась весьма успешно, у нее в фильмографии большое количество интересных картин. Кроме того, Екатерина отлично поет, поэтому ее часто приглашают участвовать в музыкальных передачах и даже мюзиклах.

Светлана Ходченкова

Свою первую роль Ходченкова исполнила в картине "Благословите женщину" талантливого режиссера Станислава Говорухина . Когда в 2003 году фильм вышел на экраны им восхищались и зрители, и критики, а Светлана получила номинацию на престижную кинопремию "Ника" за лучшую женскую роль. После этого Ходченкова закончила театральный институт имени Бориса Щукина и снялась в еще одном фильме Говорухина — "Не хлебом единым". Несмотря на то, что актриса стала востребованной не только в России, но и в Голливуде (она играла в таких фильмах, как "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный" ), такого признания, как за свою первую роль, она больше не получала.

Паулина Андреева