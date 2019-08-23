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Как живет 91-летняя звезда «Разных судеб» 

Рамблер 8 часов назад
Героиня видео — актриса Татьяна Пилецкая, которая в первый раз появилась на экране ещё в 1946 году. 18-летняя Татьяна сыграла крошечную роль в музыкальном фильме «Солистка балета», но имя даже не указали в титрах. Уже потом в её жизни будут «Княжка Мэри» (1955), «Дело № 306» (1956) и ставшая её визитной карточкой картина «Разные судьбы» (1956). Сейчас актрисе 91, но она по-прежнему в форме. Как живёт советская звезда сегодня?
Актеры , Видео , Разные судьбы , Татьяна Пилецкая
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