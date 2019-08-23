Признание звезды «Интернов», разочаровавшее публику 

Видео рассказывает об актёре Один Байроне, которому известность принёс сериал «Интерны» (2011-2016). Один попал в Россию случайно. К 2003 он учился в Университете Мичигана (США), студентам предоставили возможность продолжить обучение в другой стране. Один выбрал России и в 2003 году приехал в Москву. Тогда он даже не мог подумать, что задержится здесь надолго. Однако спустя несколько лет он сделал признание в нетрадиционной ориентации, и это чуть не расстроило его карьеру в России.
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