Признание звезды «Интернов», разочаровавшее публику

Видео рассказывает об актёре Один Байроне, которому известность принёс сериал «Интерны» (2011-2016). Один попал в Россию случайно. К 2003 он учился в Университете Мичигана (США), студентам предоставили возможность продолжить обучение в другой стране. Один выбрал России и в 2003 году приехал в Москву. Тогда он даже не мог подумать, что задержится здесь надолго. Однако спустя несколько лет он сделал признание в нетрадиционной ориентации, и это чуть не расстроило его карьеру в России.