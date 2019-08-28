Смотрите видео и узнайте о скелетах, хранящихся в шкафах голливудских суперзвёзд. Оказывается, многие из тех, кому рукоплещет публика, прежде совершали неблаговидные поступки и даже провели некоторое время в заключении. Мишель Родригес, прославившаяся после «Форсажа» (2001), отправилась подл стражу после вождения в нетрезвом виде, Линдси Лохан, звезда семейных комедий, обвинялась в хранении запрещённых препаратов, а Роберт Дауни-младший за то же преступление провёл в тюрьме год.
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Зелёная книга
Биография, Комедия
Бык
Драма
Падение ангела
Боевик
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Голливудские звезды, отсидевшие в тюрьме
Актеры , Видео , Форсаж , Линдси Лохан , Мишель Родригес
Читайте также