Российские актрисы, которые уже не популярны 

Смотрите видео и узнайте об актрисах, которые 10-15 лет назад были очень востребованы, а сейчас ушли в тень. Например, Алла Клюка начала появляться в кино и на телеэкранах ещё в девяностые, но пик её популярности пришёлся на двухтысячные, когда вышел сериал «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант» (2003-2006). После актриса буквально пропала и сейчас снимается очень редко. Почему не видно Марии Казначеевой, Габриэллу Мариани, Анны Азаровой и Антонины Венедиктовой?
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