Как Александр Числов стал королем эпизода 

Смотрите отрывок из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» и насладитесь игрой актёра Александра Числова. Александр Числов снялся почти в 150 фильмах, но среди этих работ нет главных ролей. Советский и российский актёр дебютировал ещё в 1989 году, сыграв в картине «Процесс» и появлялся на экране регулярно, но в эпизодах. Числову доставались персонажи комические и трагикомические, экстравагантные и склонные к буффонаде, поэтому и сцены с его участием запомнились. Даже такой серьёзный сериал как «Следствие ведут ЗнаТоКи» он сумел украсить любопытной сценой.
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