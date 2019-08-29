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Что загубило карьеру звезды «Грязных танцев» 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает об актрисе Дженнифер Грей, которую многие называют актрисой одной роли. В 1987 году вышла мелодрама «Грязные танцы», в которой 17-летняя Дженнифер сыграла главную роль, ничуть не уступая партнёры, уже хорошо известному зрителям актёру Патрику Суэйзи. Зрители буквально влюбились в непосредственную девушку, а вот сама Грей страдала из-за мнимого недостатка. По мнению артистки, у неё был слишком крупный нос, так что она решилась на операцию. Но это стало дня неё роковой ошибкой. Смотрите ролик и узнайте, к чему привели Дженнифер Грей преобразования внешности.
Актеры , Видео , Грязные танцы , Дженнифер Грей , Патрик Суэйзи
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