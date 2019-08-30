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Михаил Ефремов вытеснил всех «Ангелов Чарли» 

Рамблер 2 часа назад
Забавный ролик с участием Михаила Ефремова уже становится новым хитом Рунета. Это изменённый трейлер к голливудскому боевику «Ангелы Чарли», в котором лица всех героинь заменили на лицо Михаила Ефремова. Автор ролика использовал программу, заменяющую лица, и предупредил, что его творение — всего лишь пародия, а не работа хакеров.
Актеры , Видео , Фильмы , Ангелы Чарли , Михаил Ефремов
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