Михаил Ефремов вытеснил всех «Ангелов Чарли» 

Забавный ролик с участием Михаила Ефремова уже становится новым хитом Рунета. Это изменённый трейлер к голливудскому боевику «Ангелы Чарли», в котором лица всех героинь заменили на лицо Михаила Ефремова. Автор ролика использовал программу, заменяющую лица, и предупредил, что его творение — всего лишь пародия, а не работа хакеров.
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