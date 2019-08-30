Что дали Валентине Титовой два брака с гениями кино

Героиня видео — актриса Валентина Титова . Карьера Валентины пошла вверх одновременно с первым замужеством. Её избранник, актёр и режиссёр Владимир Басов , пригласил Валентину на главную роль в своём фильме «Метель» (1964), после которого актрису заметили и начали активно приглашать на съёмки. Позже Басов часто снимал Титову, а в браке у них появилось двое детей. Но ни сотрудничество в кино, но общие дети не спасли семью от распада. Почему Валентина Титова ушла от мужа? Почему дети предпочли остаться с отцом? Кто стал вторым мужем Валентины Титовой? Узнайте обо всём из ролика.