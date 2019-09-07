Голливудские актеры в ужасных русских фильмах

С 2004 по 2008 произошел "бум российских блокбастеров", который начался с "Ночного дозора" и закончился "Обитаемым островом". Тогда одни режиссеры пытались взять планку Голливудских фильмов, а другие просто приглашали иностранных звезд в свои картины. Однако такая интеграция не всегда спасала сам фильм.

"Московская жара" (2004)

Эдриан Пол и Главную роль в провальном блокбастере исполнил Александр Невский , который в то время еще был не таким известным актером. Сборы фильма в России составили $1 млн при бюджете в $7 млн Многие критики уверены, что эта цифра не была бы такой высокой, если бы в картине не участвовали иностранные актеры Майкл Йорк Джоанна Пакула . Кстати, после проката оценка фильма зрителями едва ли превысила единицу.

"Зеркальные войны: Отражение первое" (2005)

Кадр из фильма "Зеркальные войны: Отражение первое"

Арманд Ассанте. Боевик Чигинского, в традициях лучших блокбастеров, рассказывает о противостоянии двух держав: России и США. Кроме того, в сюжете картины фигурирует самолет "Сухой" . Бюджет фильма составил $10 млн, а в прокате он смог собрать лишь десятую часть. Из этих цифр можно сделать вывод, что он получился абсолютно провальным. Несмотря на содержание, в нем согласились участвовать Рутгер Хауэр, Малкольм Макдауэлл

"Ключ саламандры" (2011)

Кадр из фильма "Ключ саламандры"