Голливудские актеры в ужасных русских фильмах 

С 2004 по 2008 произошел "бум российских блокбастеров", который начался с "Ночного дозора" и закончился "Обитаемым островом". Тогда одни режиссеры пытались взять планку Голливудских фильмов, а другие просто приглашали иностранных звезд в свои картины. Однако такая интеграция не всегда спасала сам фильм.
"Московская жара" (2004)
Главную роль в провальном блокбастере исполнил Александр Невский, который в то время еще был не таким известным актером. Сборы фильма в России составили $1 млн при бюджете в $7 млн Многие критики уверены, что эта цифра не была бы такой высокой, если бы в картине не участвовали иностранные актеры Майкл Йорк, Эдриан Пол и Джоанна Пакула. Кстати, после проката оценка фильма зрителями едва ли превысила единицу.
"Зеркальные войны: Отражение первое" (2005)
Кадр из фильма "Зеркальные войны: Отражение первое"
Боевик Чигинского, в традициях лучших блокбастеров, рассказывает о противостоянии двух держав: России и США. Кроме того, в сюжете картины фигурирует самолет "Сухой". Бюджет фильма составил $10 млн, а в прокате он смог собрать лишь десятую часть. Из этих цифр можно сделать вывод, что он получился абсолютно провальным. Несмотря на содержание, в нем согласились участвовать Рутгер Хауэр, Малкольм Макдауэлл и Арманд Ассанте.
"Ключ саламандры" (2011)
Кадр из фильма "Ключ саламандры"
Об этом приключенческом боевике отзываются хорошо. Однако его сравнивают с фильмами, которые снимали в 90-х. Многие критики говорят, что сделано это примерно на том же уровне. Если учитывать, что "Ключ саламандры" вышел в 2011 году, такое сравнение вызывает много вопросов. В прокате фильм отбил почти половину бюджета. Если сравнивать такую статистику с предыдущими фильмами, звучит довольно неплохо. Из Голливудских актеров в начале фильма были замечены Рутгер Хауэр и Майкл Мэдсен.