Юные советские артисты, которых настигли трагедии

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Юные советские артисты, которые пережили трагедии 

Рамблер 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о детях, которые сыграли в популярных советских фильмах. Эти ребята когда-то были любимцами, взрослые восхищались ими, а ровесники заваливали письмами. Всё говорило о том, что начинающих артистов будет ждать слава и счастливая жизнь. Однако в какой-то момент жизнь юных кинозвёзд пошла под откос. Ролик рассказывает о маленьких артистах, которых настигли большие трагедии.
Ранее "Рамблер" рассказал о любимых советских актерах, которые так и не получили звание "Народный артист СССР".
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