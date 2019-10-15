Юные советские артисты, которых настигли трагедии

Юные советские артисты, которые пережили трагедии

Смотрите видео и узнайте о детях, которые сыграли в популярных советских фильмах. Эти ребята когда-то были любимцами, взрослые восхищались ими, а ровесники заваливали письмами. Всё говорило о том, что начинающих артистов будет ждать слава и счастливая жизнь. Однако в какой-то момент жизнь юных кинозвёзд пошла под откос. Ролик рассказывает о маленьких артистах, которых настигли большие трагедии.