Почему в последние годы жизни Абдулов брал много ролей

Александр Абдулов был великим театральным и киноактером. На протяжении 34 лет он играл в кино, и запомнился зрителям по многим картинам. Однако в последние годы жизни его настигли многие недуги: язва, проблемы с сердцем и рак легких. Несмотря на это, он продолжал активно заниматься съемками почти до самой гибели.

Коллеги и семья долго не понимали, зачем Абдулову столько работы. Однако все выяснилось позднее. За несколько месяцев до рокового дня коллеги начали требовать от актера деньги. Одним из громких случаев стал скандал со съемочной группой фильма "Выкрест". Они просили у Абдулова выплатить зарплаты в размере, превышающим 10 тыс. долларов. Однако актер говорил, что никому ничего не должен, так как не видел договор.

Многие источники утверждали, что Абдулов буквально погряз в долгах из-за своей страсти — игромании. Актер проигрывал деньги в азартных играх. Он зарабатывал на ролях, фильмах и пытался получить что-то на стороне. Уже после его гибели появилась информация о том, что друзья актера приходили и спаивали его, чтобы тот был сговорчивее на оплату долгов. Некоторое время поклонники предполагали, что он инсценировал свою смерть ради того, чтобы от него отстали.

Супруга, Юлия Абдулова, позже расскажет, что актер не умел копить деньги. Наличные также появлялись у него редко, поэтому наследство осталось в виде недвижимости, которая была построена незаконно.