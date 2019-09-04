Капальди получил роль в «Отряде самоубийц»

Звезда «Доктора Кто» получил роль в «Отряде самоубийц»

Питер Капальди , известный большинству зрителей по сериалу "Доктор Кто", сыграет в новом "Отряде самоубийц" режиссера Джеймса Ганна.

Помимо этого актерский состав пополнится звездой SNL Питом Дэвидсоном . Какие именно роли достанутся актерам пока неизвестно, однако Дэвидсона мы увидим лишь в эпизоде.

11 сентября состоится первая читка сценария, а съемки стартуют уже 23-го. В новой киноленте вернутся герои из первой части, но не обойдется и без новых персонажей. Создатели говорят о том, что картина не станет сиквелом, но ее сюжет в настоящее время держится в строжайшем секрете.

Картина выйдет на экране в начале августа 2021 года.