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Звезда «Доктора Кто» получил роль в «Отряде самоубийц» 

Рамблер 1 час назад
Капальди получил роль в «Отряде самоубийц»
Фото: Кадр из сериала "Доктор Кто"
Питер Капальди, известный большинству зрителей по сериалу "Доктор Кто", сыграет в новом "Отряде самоубийц" режиссера Джеймса Ганна.
Помимо этого актерский состав пополнится звездой SNL Питом Дэвидсоном. Какие именно роли достанутся актерам пока неизвестно, однако Дэвидсона мы увидим лишь в эпизоде.
11 сентября состоится первая читка сценария, а съемки стартуют уже 23-го. В новой киноленте вернутся герои из первой части, но не обойдется и без новых персонажей. Создатели говорят о том, что картина не станет сиквелом, но ее сюжет в настоящее время держится в строжайшем секрете.
Картина выйдет на экране в начале августа 2021 года.
Актеры , Отряд самоубийц , Пит Дэвидсон , Питер Капальди
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