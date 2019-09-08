Знаменитые российские актеры-москвичи

Считается, что у приезжих больше стимула добиваться успеха в столице, а биографии провинциальных артистов, ставших звездами в Москве — не редкость. Но нет правила без исключения, и среди звезд можно найти немало москвичей, которым не пришлось уезжать из родных мест, чтобы прославиться. В нашей подборке — лишь некоторые из них.

Ирина Муравьева

Удивительно, но актриса, блистательно сыгравшая смелых покорительниц Москвы в фильмах «Москва слезам не верит» «Карнавал» , родилась и выросла в Москве. Впрочем, это вовсе не значит, что ее путь к славе был легким. Лишь со второй попытки она поступила в театральный вуз — студию при Детском театре.

Евгений Леонов

Отец актера был инженером на авиазаводе, а брат — авиаконструктором. Актер вырос в коммунальной квартире в центре Москвы на Васильевской улице. Сначала Леонов решил пойти по стопам отца и брата, и поступил в Авиационный приборостроительный техникум. Но тяга к искусству пересилила, актер ушел в в Московскую экспериментальную театральную студию.

Алла Демидова

Отец актрисы принадлежал к знаменитому роду золотопромышленников, в 1932 году его арестовали, но позже выпустили. Он погиб в боях за Варшаву в 1944 году. Актрисе далеко не сразу удалось осуществить свою мечту. Она провалила экзамены в «Щуку» и окончила экономический факультет МГУ. На третьем курсе Демидова стала играть в Студенческом театре МГУ. Поступить в Щукинское удалось лишь со второй попытки.

Олег Ефремов

Легендарный режиссер и актер вырос на Арбате. В детстве ему пришлось побывать и в окрестностях Воркуты — его отец был бухгалтером в системе ГУЛАГ. С детства определился с выбором профессии, окончил Школу-студию МХАТ, куда позже придет как главный режиссер.

Александр Збруев

Актер также вырос на Арбате, был настоящим московским хулиганом по прозвищу Интеллигент, дважды оставался на второй год в школе. Позже это не помешало ему поступить и окончить «Щуку».

Лев Дуров

Потомок кавалерист-девицы Надежны Дуровой и отпрыск знаменитой цирковой династии, актер родился и вырос в Лефортове. Как и Ефремов, окончил Школу-студию МХАТ.

Максим Аверин

Сын художника-декоратора, работавшего на «Мосфильме», будущий актер начал свою кинокарьеру еще в детстве, в «Похождениях графа Невзорова». И в выборе профессии не сомневался.

Екатерина Градова

Дочь известного архитектора и альпиниста, погибшего при восхождении на Памир, и театральная актрисы, Градова выбрала материнскую профессию. Хотя прежде чем поступить в Школу-студию МХАТ, училась в Московском институте иностранных языков.

Елена Проклова

Актриса родилась в семье педагогов. Отец был преподавателем в Военно-политической академии, а мать — учительницей. В 11 лет она стала матером спорта по спортивной гимнастике, но после блестящего дебюта в кино («Звонят, откройте дверь»), решила связать свою жизнь с актерским мастерством.