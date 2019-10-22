Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
Приключение, Комедия
Купить билет
Окей, Лекси!
Окей, Лекси!
Комедия
Купить билет
Джуди
Джуди
Биография, Мюзикл, Драма
Купить билет
Они
Они
Триллер, Ужасы
Купить билет
Оно-2
Оно-2
Ужасы
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мысленный волк
Мысленный волк
Мистика, Драма
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
К звёздам
К звёздам
Триллер, Фантастика
Купить билет
Матрица
Матрица
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Дети моря
Дети моря
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Сестрёнка
Сестрёнка
Драма, Военный
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет

Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение» 

Рамблер 13 часов назад
Видео рассказывает, что стало с актёрами, снявшимися в экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», вышедшей в 1995 году. Эта киноадаптация считается одной из лучших, а главным её открытием стал актёр Колин Фёрт, которого мини-сериал возвёл в ранг звёзд первой величины. Сейчас Фёрт — настоящий любимец публики и востребованный артист. А что стало с его коллегами, которые тоже снимались в мини-сериале?
Ранее "Рамблер" рассказывал, как фильм "Жестокий романс" разрушил карьеру Гузеевой.
Актеры , Видео , Гордость и предубеждение , Жестокий романс , Колин Ферт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 сериалов про сильных и хитрых женщин
7 сериалов про сильных и хитрых женщин
10 боевиков с высоким рейтингом
10 боевиков с высоким рейтингом
Что стало с Киллой из «Бумера»
Что стало с Киллой из «Бумера»2
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
Шепелев набил много шишек на Первом канале
Шепелев набил много шишек на Первом канале
Видео
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
10:45
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
Фильмы
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
11:43
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
Актеры
Как изменились актеры из сериала «Солдаты»
03:58
Как изменились актеры из сериала «Солдаты»
Сериалы
Актеры сериала «Детективное агентство „Лунный свет“»
07:09
Актеры сериала «Детективное агентство „Лунный свет“»
Актеры
Как изменились актеры из сериала «Тропиканка»
06:24
Как изменились актеры из сериала «Тропиканка»
Сериалы
Актеры, спасшие людей в реальной жизни
04:11
Актеры, спасшие людей в реальной жизни
Актеры
Кем был реальный бандит, ставший «Сашей Белым»
01:02
Кем был реальный бандит, ставший «Сашей Белым»
Сериалы
Почему Деревянко считают противоречивым актером
01:00
Почему Деревянко считают противоречивым актером
Актеры
Голливудские звезды, которые оказались русскими
02:21
Голливудские звезды, которые оказались русскими
Актеры
Мультфильмы для детей, не понравившиеся родителям
08:09
Мультфильмы для детей, не понравившиеся родителям
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение