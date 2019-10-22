Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение» 

Видео рассказывает, что стало с актёрами, снявшимися в экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», вышедшей в 1995 году. Эта киноадаптация считается одной из лучших, а главным её открытием стал актёр Колин Фёрт, которого мини-сериал возвёл в ранг звёзд первой величины. Сейчас Фёрт — настоящий любимец публики и востребованный артист. А что стало с его коллегами, которые тоже снимались в мини-сериале?
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