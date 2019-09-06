Героиня видео — актриса Зинаида Кириенко. Советские зрители узнали о ней в 1958 году, когда вышел двухсерийный фильм режиссёра Сергея Герасимова «Тихий Дон». Для Зинаиды роль нелюбимой жены Григория Мелехова Натальи стала первой крупной ролью, но она сразу же вывела её в звёзды. Как Сергей Герасимов отреагировал на признание Кириенко в любви? Был ли у актрисы роман с Евгением Матвеевым? И как связаны судьбы Зинаиды Кириенко и Аристарха Ливанова?
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Когда Зинаида Кириенко призналась в любви Герасимову
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