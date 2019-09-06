Почему «Мистер Икс» снялся в кино только один раз

Смотрите видео и узнайте, кто же такой Игорь Кеблушек , в которого влюбились советские зрительницы после выхода музыкального фильма Светланы Дружининой «Принцесса цирка» (1982). Игорь сыграл Мистера Икса (он же граф Палинский). Эффектный красавец появился в кино ниоткуда и пропал в никуда. Как Светлана Дружинина нашла артиста? Почему он больше не снимался в кино? Чем Игорь занимается сегодня?