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Что стало с Кузнечиком из фильма «В бой идут одни старики» 

Рамблер 50 минут назад
Что стало с Кузнечиком из знаменитого фильма
Фото: Рамблер
Для Сергея Иванова роль в фильме "В бой идут одни старики" была не самой первой в карьере, однако именно эта работа принесла ему любовь зрителей и всесоюзную известность.
Вообще-то режиссер фильма видел в этой роли другого актера — Владимира Конкина, но тот был занят на съемках картины "Как закалялась сталь" и отказался. Правда, говорят, что Конкин еще во время съемок, понял что ошибся, когда выбрал Павку Корчагина, а не лейтенанта Кузнечика.
А вот актер Сергей Иванов буквально настоял на том, чтобы взяли его, Леонид Быков был поражен напором актера и согласился. Решение оказалось верным. Фильм стал ошеломительно успешным.
Сергей Иванов продолжал сниматься на киностудии Довженко, работа была, жизнь складывалась. Перелом наступил в 1990-е годы, когда жизнь всей страны перевернулась. Шли разговоры, что Сергей пристрастился к алкоголю, развелся с женой — балериной Валентиной Недоступ.
Но однажды, во время путешествия на теплоходе, он встретил Ларису, в которую влюбился в первого взгляда. Они начали встречаться, через два месяца поженились, а потом в семье появился ребенок.
Жизнь стала налаживаться, о выпивке и речи не было. Сергей вынашивал планы снять серию фильмов об истории Украины, которые бы объединили и примирили западную и восточную части. Первый фильм о замках Западной Украины понравился и зрителям, и спонсорам, бюджет увеличили.
Кадр из фильма "В бой идут одни старики"
Сергей Иванов встретился с одним из своих друзей, выпили, закусили, и сердце актера внезапно остановилось. Врачи скорой помощи спасти не смогли. Сергею Иванову было всего 48 лет.
Комментарии1
Актеры , Как закалялась сталь , Владимир Конкин , Сергей Иванов , Леонид Быков
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