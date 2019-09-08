Что стало с Кузнечиком из знаменитого фильма

Что стало с Кузнечиком из фильма «В бой идут одни старики»

Для Сергея Иванова роль в фильме "В бой идут одни старики" была не самой первой в карьере, однако именно эта работа принесла ему любовь зрителей и всесоюзную известность.

Вообще-то режиссер фильма видел в этой роли другого актера — Владимира Конкина , но тот был занят на съемках картины "Как закалялась сталь" и отказался. Правда, говорят, что Конкин еще во время съемок, понял что ошибся, когда выбрал Павку Корчагина, а не лейтенанта Кузнечика.

А вот актер Сергей Иванов буквально настоял на том, чтобы взяли его, Леонид Быков был поражен напором актера и согласился. Решение оказалось верным. Фильм стал ошеломительно успешным.

Сергей Иванов продолжал сниматься на киностудии Довженко, работа была, жизнь складывалась. Перелом наступил в 1990-е годы, когда жизнь всей страны перевернулась. Шли разговоры, что Сергей пристрастился к алкоголю, развелся с женой — балериной Валентиной Недоступ.

Но однажды, во время путешествия на теплоходе, он встретил Ларису, в которую влюбился в первого взгляда. Они начали встречаться, через два месяца поженились, а потом в семье появился ребенок.

Жизнь стала налаживаться, о выпивке и речи не было. Сергей вынашивал планы снять серию фильмов об истории Украины, которые бы объединили и примирили западную и восточную части. Первый фильм о замках Западной Украины понравился и зрителям, и спонсорам, бюджет увеличили.

Кадр из фильма "В бой идут одни старики"

Сергей Иванов встретился с одним из своих друзей, выпили, закусили, и сердце актера внезапно остановилось. Врачи скорой помощи спасти не смогли. Сергею Иванову было всего 48 лет.