Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита 

При помощи технологии Deepfake фанаты решили представить, как бы смотрелся Уилл Смит в роли Нео.
Кстати, изначально братья Вачовски предлагали главную роль именно Смиту, однако он не заинтересовался проектом. Актер не раз рассказывал эту историю во всех подробностях Оказывается, он просто-напросто не потрудился вникнуть в сценарий, посчитал его слишком запутанным и нудным. Несколько лет назад на программе "Вечерний Ургант" Смит сказал, что с тех самых пор все сценарии за него читает жена — актриса Джада Пинкетт-Смит. Он даже поблагодарил ее за то, что помогла ему принять участие в трилогии "Люди в черном" талантливого режиссера Барри Зонненфельда.
Напомним, что вместо "Матрицы" Уилл Смит снялся в научно-фантастическом вестерне "Дикий, дикий Запад", который не имел особого успеха ни у зрителей, ни у критиков. Более того, картина получила шесть (!) антипремий "Золотая малина" в номинациях "худший фильм", "худший сценарий", "худший режиссер", "худшая экранная пара" (Уилл Смит и Кевин Клайн) и даже "худшая оригинальная песня".