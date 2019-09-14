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Что стало с детьми из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» 

Рамблер 11 часов назад
Что стало с детьми из фильма про Мэри Поппинс
Фото: Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
Чем сейчас занимаются актеры Анна Плисецкая и Филипп Рукавишников.

Анна Плисецкая

Кадр из фильма/Facebook
Балерина и актриса из династии Плисецких в детстве сыграла в фильме-сказке про няню Мэри Поппинс девочку Джейн из строгой семьи Бэнкс. Племяннице легендарной балерины Майи Плисецкой на момент съемок было 13 лет. Все танцевальные номера в фильме ставил дядя Анны Азарий Плисецкий. В интервью повзрослевшая Плисецкая признавалась, что никакие танцевальные номера не сравнятся по трудности с теми моментами, когда ей приходилось изображать настоящие взрослые чувства, признаваясь в любви мальчику-статуе Нелею.
Роль Джейн Бэнкс в "Мэри Поппинс, до свидания" была для Анны не первой. Трехлетняя девочка дебютировала в кино в фильме-спектакле "Анна Каренина", в котором сыграла мальчика Сережу.
Несмотря на то, что Анна неплохо играла в кино, она предпочла выбрать карьеру балерины. Позже уже взрослая Плисецкая жаловалась, что знаменитая фамилия на этом пути ей только мешала. В настоящее время Анна участвует в театральных антрепризах и занимается постановкой спектаклей.

Филипп Рукавишников

Кадр из фильма/РИА Новости
Филипп — продолжатель традиций династии российских скульпторов Рукавишниковых. Он родился в Москве в семье народного художника России Александра Рукавишникова. Его дед Иулиан Митрофанович был знаменитым в свое время скульптором.
В детстве Филипп получил большую известность, сыграв Майкла Бэнкса в музыкальной сказке "Мэри Поппинс, до свидания". На съемочную площадку мальчика привела известная советская актриса и подруга семьи Рукавишниковых Анастасия Вертинская, которая пробовалась на роль Мэри Поппинс. На пробах Филипп вел себя очень раскованно и этим впечатлил создателей фильма.
Позднее он вел на телевидении передачи "Призма" и "Арт-зона", но особого влечения к актерскому ремеслу не испытывал, поэтому сосредоточился на любимом деле — скульптуре и живописи.
Как скульптор Филипп Рукавишников весьма преуспел: его известной работой, которую он создал вместе с отцом, стал фонтан "Вдохновение" напротив Третьяковской галереи. Еще одна известная совместная с отцом работа — памятник Набокову в швейцарском городе Монтре.
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Комментарии
Актеры , Анна Каренина , Александр Рукавишников , Анна Плисецкая , Филипп Рукавишников , Анастасия Вертинская , Азарий Плисецкий , Майя Плисецкая , РИА Новости
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