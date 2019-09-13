Почему ушла из кино советская Шахерезада Елена Тонунц

Исполнившая роль восточной красавицы Елена появилась на свет вовсе не в теплых странах: родным городом будущей актрисы был Магадан. Да и семья была довольно далека от сферы кино: отец был моряком, а мама — преподавателем бальных танцев.

После школы Елена уехала в Москву, где легко поступила в МГУ , мечтала стать геологом. Правда, эту мечту вскоре сменила другая: девушка загорелась желанием стать актрисой. Позже Тонунц закончила театральный ВУЗ, а затем отучилась и на режиссерском факультете ВГИКа.

Звездный час Елены настал в 1984 году, когда зрители увидели первую часть трилогии по мотивам сказок «Тысячи и одной ночи», где Тонунц сыграла прекрасную Шахерезаду. До 1987 года вышли еще две части волшебной трилогии, добавив Тонунц популярности. И, надо сказать, вполне заслуженно: многие критики называют Шахерезаду в исполнении Елены лучшей в истории не только советского и российского, но и мирового кино.

В лихие 90-е Елена решила немного сменить направление деятельности: пробовала себя в качестве сценариста, продюсера, режиссера. Но затем внезапно пропала и с экранов, и из титров выходивших в то время фильмов. Тонунц с головой ушла в религию, отказалась от всех предложений и перестала общаться с журналистами и поклонниками.

Так Елена жила почти десять лет, но потом вернулась на экраны так же внезапно, как и пропала из мира искусства. В начале 2000-х годов Тонунц вновь вспомнила о кино, правда, теперь Елена выступила в качестве сериальной актрисы.

Красавица, сыгравшая Шахерезаду, и сейчас продолжает сниматься в телевизионных фильмах, не любит шумные мероприятия и предпочитает вести довольно замкнутый образ жизни.