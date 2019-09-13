Советские звезды, сломанные жизнью 

Смотрите видео и узнайте об актёрах, которые по разным причинам сломались и опустились на дно. Ольге Бган принесла славу картина «Человек родился». К сожалению, по желанию режиссёра Ольгу переозвучила Людмила Гурченко, и это стало ударом для самооценки артистки. Подобное произошло ещё в нескольких фильмах, и Ольга стала искать утешения в алкоголе. В 41 год Ольга покончила с собой. Ролик рассказывает о других советских звёздах, жизнь которых пошла по наклонной.
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