Ипподром лишил Раднэра Муратова денег и семьи 

Видео рассказывает об актёре Раднэре Муратове. Он начал сниматься в 1952 году, но почти всегда его приглашали на эпизодические роли и даже не всегда указывали фамилию в титрах. Лишь в 1971 году, когда Раднэру было уже 43, он сыграл роль, которая сделала его звездой: в комедийном детективе «Джентльмены удачи» он выступил в роли жулика-неудачника Василия Алибабаевича. Почему не сложилась артистическая карьера Муратова и почему он умер, забытый родственниками? Обо всём рассказывает ролик.
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