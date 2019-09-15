Самые известные пьяницы в советском кино

Образ простого работяги, который с удовольствием и часто выпивает, постоянно эксплуатировался в советских комедиях и мелодрамах.

Дядя Митя из фильма "Любовь и голуби"

В фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" дядя Митя — самый настоящий алкоголик, который каждый день найдет повод выпить. Он ходит с календарем и с удовольствием перечисляет праздники, за которые можно было бы пригубить рюмку чего-нибудь крепкого. Его жена баба Шура и их соседка Надежда категорически против его алкоголизма, но иногда все-таки жалеют дядю Митю и угощают самогоном.

Спортсмен Сергей Гурин из "Москва слезам не верит"

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Сначала хоккеист Гурин предстает перед зрителями настоящим трезвенником, он наотрез отказывается выпивать. Однако, не выдержав бремени славы, он срывается и начинает по-страшному пить. В результате он теряет семью, карьеру, пропивая последние деньги и даже собственные золотые медали.

Слесарь-сантехник Афанасий из "Афони"

Кадр из фильма "Афоня"