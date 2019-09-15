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Самые известные пьяницы в советском кино 

Рамблер 1 час назад
Самые известные пьяницы в советском кино
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Образ простого работяги, который с удовольствием и часто выпивает, постоянно эксплуатировался в советских комедиях и мелодрамах.

Дядя Митя из фильма "Любовь и голуби"

В фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" дядя Митя — самый настоящий алкоголик, который каждый день найдет повод выпить. Он ходит с календарем и с удовольствием перечисляет праздники, за которые можно было бы пригубить рюмку чего-нибудь крепкого. Его жена баба Шура и их соседка Надежда категорически против его алкоголизма, но иногда все-таки жалеют дядю Митю и угощают самогоном.

Спортсмен Сергей Гурин из "Москва слезам не верит"

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Сначала хоккеист Гурин предстает перед зрителями настоящим трезвенником, он наотрез отказывается выпивать. Однако, не выдержав бремени славы, он срывается и начинает по-страшному пить. В результате он теряет семью, карьеру, пропивая последние деньги и даже собственные золотые медали.

Слесарь-сантехник Афанасий из "Афони"

Кадр из фильма "Афоня"
Непутевый 34-летний сантехник Афанасий Борщов и его друг Федул с утра до вечера заняты не работой, а поиском возможности выпить. Деньги Афоня получает, вымогая с клиентов "магарычи", и перед начальством ни за что не отчитывается. Весь сюжет фильма Данелии строится на неизлечимом алкоголизме главного героя, у зрителя даже создается ощущение некоторой безысходности от того, что главному герою никак не помочь.
Что стало с Ксанкой из «Неуловимых мстителей»
Комментарии1
Актеры , Любовь и голуби , Москва слезам не верит , Афанасий Борщов , Владимир Меньшов
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