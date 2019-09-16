Как сейчас выглядит юная звезда «Сестер»

Екатерина Горина родилась в Петербурге. Родители девочки не имели отношения к искусству, и на кастинг фильма Катя пошла после уговоров бабушки — телевизионного редактора. Не будучи заинтересованной в результате Катя прошла пробы в любимом свитере, что выделило ее среди празднично одетых девчонок.

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Катя даже назвала ассистентам другое имя — Рита — и сообщила неправильный адрес и номер телефона. Им пришлось понервничать, прежде чем они смогли найти Катю и пригласить ее на съемки. Кстати, по сценарию Дина должна была попрошайничать, профессионально играя на скрипке, но освоить инструмент не получилось. Тогда решили, что она просто споет. Тогда же она простудилась, и две недели снималась, несмотря на недомогание.

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После фильма ее узнала всю страна, хотя известность девочку скорее тяготила. Вероятно, это сказалось на решении Кати отстраниться от кинематографа, хотя она сыграла еще несколько эпизодических ролей. Последним ее фильмом на сегодняшний день является «Тяжелый случай», где она сыграла главную роль. Он вышел в 2013 году.

Катя окончила школу с углубленным изучением немецкого языка, по обмену провела год в Германии. А два года назад окончила филфак Петербургского института иудаики со специализацией иврит и арабский язык. В 2018 году Горина снялась в клипе певицы Монеточки на композицию «90».

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Екатерина сознательно избегает публичности, не рассказывает о своей личной жизни, не участвует в скандальных телешоу и не раскручивает свои аккаунты в соцсетях. В настоящее время она занимается литературой и танцами в стиле джаз-модерн.