Звезды «Аншлага», которых мы уже не увидим

Видео рассказывает об актёрах, выступавших в программе «Аншлаг», которые уже ушли из жизни. Юмористическую передачу придумала журналистка Регина Дубовицкая , она же была её бессменной ведущей. «Аншлаг» просуществовал три десятилетия, за это время в нём дебютировало много артистов, которые позже стали настоящими звёздами телевидения. Увы, некоторых из них мы уже никогда не увидим.