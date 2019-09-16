Видео рассказывает об актёрах, выступавших в программе «Аншлаг», которые уже ушли из жизни. Юмористическую передачу придумала журналистка Регина Дубовицкая, она же была её бессменной ведущей. «Аншлаг» просуществовал три десятилетия, за это время в нём дебютировало много артистов, которые позже стали настоящими звёздами телевидения. Увы, некоторых из них мы уже никогда не увидим.
Стриптизерши
Триллер
Щегол
Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Одесса
Ромком
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Битва
Драма
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Зелёная книга
Биография, Комедия
Жара
Комедия
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Царство
Боевик, Исторический, Военный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Звезды «Аншлага», которых мы уже не увидим
Актеры , Видео , ТВ , Регина Дубовицкая
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