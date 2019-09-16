Видео рассказывает о юном артисте, который сыграл невыносимого парнишку в новелле «Вождь краснокожих», вошедшей в фильм Леонида Гайдая «Деловые люди» (1962). На эту роль пригласили Сергея Тихонова. Мальчик моментально сразил группу талантом, позднее он снялся ещё в двух картинах. Увы, жизнь актёра оборвалась очень рано. Смотрите ролик и узнайте, что стало с Сергеем.
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Что стало с юным «вождем краснокожих»
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