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Чем сейчас занимается Баби из «Трех метров над уровнем неба» 

Рамблер 6 часов назад
В сентябре Москву порадовал своим приездом жгучий испанец Марио Касас, сыгравший главную роль в фильме «Три метра над уровнем неба». Актер представил новый сериал «Влечение». А чем сейчас занимается и живет его «коллега по цеху» Мария Вальверде, которую также прославил нашумевший фильм?
После успешной роли Баби в «Трех метрах над уровнем неба» Мария продолжила строить карьеру актрисы. Ее последующие работы были в крупных картинках «Голем», «Мадрид», «Исход: Цари и Боги».
Важный факт: Марио Касас и Мария Вальверде были вместе и в реальной жизни: пара встречалась в течение пяти лет. Их поклонники с нетерпением ждали свадьбу, но, к сожалению, в 2014 году пара объявила о расставании. После этого Мария начала встречаться с венесуэльским дирижером Густаво Дудамелем, и в 2017 сказала ему «да»: в этом же году пара сыграла скромную свадьбу в Лас-Вегасе.
На сегодняшний день Мария Вальверде сделала перерыв в работе, не берется за новые роли и получает удовольствие от семейной жизни. Она также уделяет время себе и старается вести здоровый образ жизни. В одном из интервью Мария призналась, что у нее врожденная целиакия (непереносимость глютена), поэтому актриса придерживается правил здорового питания. А еще в своем Instagram-аккаунте, за которым следит почти миллион человек, Мария часто делится красочными кадрами из путешествий и милыми снимками себя и мужа. Повзрослевшая Баби выглядит по-настоящему счастливой!
Комментарии
Актеры , Видео , Голем , Исход: Цари и боги , Мария Вальверде , Марио Касас
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