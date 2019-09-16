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Кто скрывается за «новой русской бабкой» 

Рамблер 10 часов назад
Видео рассказывает о Сергее Чванове, артисте, который стал популярен в женском образе: Сергей выступает в составе дуэта «Новые Русские Бабки». Дуэт появился ещё в начале девяностых, и бабки в исполнении Сергея и его коллеги Игоря Касилова моментально стали звёздами. Артисты принимали участие в различных юмористических программах и концертах, много гастролировал. Чем занимается 54-летний Сергей сегодня и кто поддерживает его все эти годы?
Актеры , Видео , ТВ , Игорь Касилов , Сергей Чванов
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