Анна Каменкова 40 лет живет с «тяжелым» мужем 

Героиня видео — актриса Анна Каменкова. Анна не только много снимается, но и занимается озвучкой: её голосом говорят многие голливудские знаменитости. Сниматься Анна начала ещё дошкольницей: когда ей было шесть лет, её взяли на роль дочери партизана в картине «Девочка ищет отца» (1959). После окончания школы Анна без раздумий поступила в ГИТИС. Как складывалась карьера Каменковой им её личная жизнь?
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