Герой видео — советский, латвийский, российский актёр Ивар Калныньш. Советские зрительницы обожали импозантного Ивара за прибалтийскую загадочность и статность. Актёру часто доставались роли ответственных серьёзных мужчин, и эти качества публика приписывала самому Ивару. Между тем, в личной жизни артиста бурлили настоящие страсти: у него было два неудачных брака, и лишь в третьем он нашёл успокоение. Как живёт сейчас 71-летний Калныньш и почему он женился на женщине, которая годится ему в дочери?
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Жена Ивара Калныньша годится ему в дочери
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