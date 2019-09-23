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Юля Михайлина из «Ералаша» выросла настоящей красавицей 

Рамблер 10 часов назад
Юля запомнилась зрителям юмористического киножурнала тем, что отлично сыграла крупную девочку-подростка в таких известных сериях, как "Гвоздь программы" и "Что написано пером". Это было в далеком 2000 году, и несмотря на то, что у девочки был убедительный актерский талант, с тех пор она исчезла с телеэкранов.
Кадр из "Ералаша", серия "Что написано пером"
Сегодня Михайлиной 29 лет, она не дает интервью и, похоже, не вспоминает об актерском прошлом. Из ее соцсетей известно, что в 2012 году девушка закончила Государственный институт телевидения и радиовещания. И хотя специальность на странице Юли не указана, можно предположить, что девушка обучалась живописи: можно посмотреть дипломные рисунки Михайлиной.
vk.com
Интересно, что внешность Юли сильно изменилась, уже через 10 лет после "Ералаша" девушка похудела, отрастила длинные волосы и покрасила их в темный цвет. Сейчас Михайлина выглядит отлично: от веселой девочки-пышки не осталось и следа.
Личная жизнь Юли, похоже, сложилась успешно. Не так давно у девушки был день рождения, на который ее муж подарил ей праздничный торт со свечами.
vk.com
Детский юмористический киножурнал выпускают с 1974 года. Благодаря участию в съемках "Ералаша" популярными артистами стали многие дети. Одни из них продолжили актерскую карьеру, другие снимались все детство, а потом продолжили карьеру на телевидении как режиссеры или продюсеры. Например, Велимир Русаков, который играл вместе с Михайлиной в серии "Ералаша" "Гвоздь программы" стал вполне успешным актером и музыкантом.
Кадр из "Ералаша", серия "Гвоздь программы"
Комментарии43
Актеры , Видео , Велимир Русаков
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