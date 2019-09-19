Героиня видео — актриса Татьяна Пельтцер, которая прославилась уже в зрелые годы. Мало кто вспомнит Татьяну в молодости, но вот бабушки в её исполнении — настоящая классика отечественного кино. Ролик раскрывает подробности жизни актрисы. Кого она всю жизнь любила? Почему так и не познала радость материнства? И были ли Татьяны Пельтцер романы с Марком Захаровым и Андреем Мироновым?
Стриптизерши
Триллер
Щегол
Драма
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Битва
Драма
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Одесса
Ромком
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Работа без авторства
Исторический, Триллер, Драма
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Промар
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Кого всю жизнь любила Татьяна Пельтцер
Читайте также