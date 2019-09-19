Кого всю жизнь любила Татьяна Пельтцер

Андреем Мироновым? Героиня видео — актриса Татьяна Пельтцер , которая прославилась уже в зрелые годы. Мало кто вспомнит Татьяну в молодости, но вот бабушки в её исполнении — настоящая классика отечественного кино. Ролик раскрывает подробности жизни актрисы. Кого она всю жизнь любила? Почему так и не познала радость материнства? И были ли Татьяны Пельтцер романы с Марком Захаровым