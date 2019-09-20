Сколько лет Софи Лорен 

Героиня видео — итальянская актриса Софи Лорен. Сложно поверить, но в эти дни секс-символов европейского и мирового кино отмечает юбилей — 85-летие. Софи Лорен с трудом пробилась на киноэкран, но в итоге сыграли почти сто ролей и получила высшие награды всех значимых кинофестивалей. В личной жизни Лорен тоже преуспела: в 1966 году она вышла замуж за продюсера Карло Понти, который был старше на 22 года, и родила ему двоих сыновей. Вместе супруги были до смерти Понти в 2007 году.
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